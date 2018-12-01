НОВОСИБИРСК, 1 дек — ПРАЙМ. Задержка в движении поездов на станции Омск-пассажирский из-за схода вагонов в Называевском районе Омской области может составить от одного до четырех часов, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

В ЗСЖД пояснили, что в связи со сходом вагонов на перегоне пост 46 км – Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская – Ишим Свердловской железной дороги ожидается задержка на станции Омск-Пассажирский следующих пассажирских поездов: №56 Москва – Красноярск, №76 Москва – Нерюнгри, №118 Москва – Новокузнецк, №96 Москва – Барнаул.

"По предварительным данным, задержка поездов может составить от часа до четырех часов", — говорится в сообщении. Информацию о графике движения поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД". Железнодорожники принимают все меры для сокращения задержек поездов, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 30 ноября в 21.27 (мск) на перегоне на границе Омской и Тюменской областей произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

"На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Ишим, Тюмень и Называевская, Омск-Пассажирский, Татарская. В настоящее время, на участке ведутся восстановительные работы. Движение поездов организовано по второму пути", — сообщили в ЗСЖД.