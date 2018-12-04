МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Пилоты могут запутаться при объявлении пассажирам аэропорта прибытия после того, как воздушным гаваням РФ будут присвоены дополнительные наименования, считает эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета, бывший пилот Ан-26 и Ми-8 Виктор Галенко.

Ранее во вторник были объявлены предварительные победители конкурса "Великие имена России". Всероссийский проект был призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Проект стартовал 11 октября, региональные общественные палаты предложили первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого был сформирован шорт-лист. В голосовании приняли участие порядка 5 миллионов россиян.

"Достаточно того, что имена тех самых достойных людей, о которых идёт речь, увековечены многократно и без аэропортов. Главное – не сломать язык при объявлении пассажирам аэропорта прибытия после производства посадки", — сказал Галенко РИА Новости.

По его словам, не все представители авиационного сообщества радостно воспринимают данное событие. "Проблема — в переделке большого количества документации во всех службах аэропорта, переоформлении кучи разрешительных документов", — отметил Галенко.

Результаты общероссийского голосования были озвучены в эфире телеканала "Россия 1". Так, московский аэропорт "Шереметьево" может получить имя Александра Пушкина, "Домодедово" — Михаила Ломоносова, аэропорт Мурманска — Николая II, воздушный порт Красноярска может получить имя Дмитрия Хворостовского, Магадана — Владимира Высоцкого, Минвод — Михаила Лермонтова. Второй тур голосования конкурса "Великие имена России" пройдет в нескольких городах, в том числе и в Петербурге, сообщил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.