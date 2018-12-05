КУАЛА-ЛУМПУР, 5 дек /ПРАЙМ/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) планирует в 2020 году начать серийное производство среднего многоцелевого вертолета Ка-62 и реализовать первые четыре машины, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Сейчас идут заводские сертификационные испытания. Мы для себя ставим задачу в следующем году показать на МАКСе опытную машину в летной программе. Мы активно работаем по предварительной контрактации на серию, в 2020 году планируем произвести и реализовать четыре машины", — сказал Богинский.

По его словам, на базе Ка-62 может быть сделана офшорная версия. "Машина получилась, на наш взгляд, удачная. Ниша, в которой она будет существовать, не закрыта. У Ка-62 есть потенциал движения к офшорной версии, когда запустим пассажирскую. Рассчитываем, что офшорная версия может появиться в 2022-2023 годах", — резюмировал собеседник агентства.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может вести поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием.