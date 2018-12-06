МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Холдинг РЖД в ближайшие дни выставит на Казанском вокзале полномасштабный макет нового плацкартного вагона, который сможет посмотреть любой желающий и оставить свой отзыв, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

РЖД в ноябре на выставке "Транспорт России" в Москве показали на стенде холдинга макет плацкарта в натуральную величину. Посетители могли посидеть и полежать в нем, а также оставить свой отзыв. Гендиректор ФПК Петр Иванов сообщал журналистам, что первый новый плацкарт может повезти пассажиров в конце 2018 года — начале 2019 года.

"В ближайшие дни на Казанском вокзале широкой публике будет представлен макет обновленного плацкартного вагона. Все желающие смогут оставить отзывы, которые будут учтены при дальнейшей реализации проекта", — сообщили в ФПК в четверг.

Пассажиры, добавил собеседник агентства, смогут посмотреть, как внутри выглядит новый плацкарт.

Обновленный плацкартный вагон имеет концептуально новый интерьер. Главное отличие — возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты, специальные места для хранения личных вещей в изголовьях кровати. У пассажиров верхних полок появился дополнительный столик. Обивка полок нового плацкарта изготовлена из износостойких пожаробезопасных материалов.