МЕХИКО, 7 дек /ПРАЙМ/. Бразильский суд принял в четверг предварительное решение приостановить создание альянса между авиапроизводителями Boeing и Embraer, сообщает канал Globo.

В июле Boeing и Embraer заключили предварительное соглашение о создании СП в сфере производства гражданских самолетов: Boeing должен владеть 80% акций предприятия, а Embraer — 20%. После закрытия сделки СП в сфере гражданской авиации должно находиться под управлением бразильского руководства, включая пост президента и главного исполнительного директора. За Boeing должен остаться операционный и управленческий контроль над новой компанией, которая будет подчиняться напрямую председателю совета директоров, президенту Boeing Деннису Мюленбургу.

"Я частично и в предварительном порядке приостанавливаю любое действие на основании решения правления Embraer по передаче Boeing коммерческой части компании через совместное предприятие", — говорится в заявлении судьи Джузиу Нету.

Предварительное соглашение компаний вызвало ранее разногласия в бразильском конгрессе. Некоторые парламентарии были обеспокоены потенциальным сокращением рабочих мест и ухудшением жизнеспособности Embraer без прибыльного подразделения по производству гражданских лайнеров. Четыре конгрессмена из Партии трудящихся подали иск в местный суд против правительства Бразилии и Embraer, требуя заморозить переговоры по сделке, передавало тогда агентство Рейтер.