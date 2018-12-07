ВЛАДИВОСТОК, 7 дек /ПРАЙМ/. Предварительной причиной вынужденной посадки во Владивостоке самолета, летевшего из Хабаровска в КНР, стали сбои в работе масляной системы двигателя, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее представитель аэропорта Владивостока сообщил, что самолет из Хабаровска вынужденно сел в столице Приморья по техническим причинам. На борту находились 153 пассажира, их распределяли по гостиницам. В авиакомпании сообщили, что пока не знают, когда смогут отправить пассажиров к месту назначения.

"Следственными органами Дальневосточного СУТ СК Российской Федерации по факту вынужденной посадки самолета Боинг-777-200 авиакомпании "ИрАэро" проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.

По данным следователей, на борту самолета находилось 153 пассажира, а также девять членов экипажа. Никто не пострадал.

"По предварительным данным, причиной незапланированной посадки стали сбои в работе масляной системы двигателя. В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего", — сообщает следствие.