ВЛАДИВОСТОК, 8 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпания "ИрАэро", чей самолет из Хабаровска в пятницу вынужденно сел в аэропорту Владивостока, в субботу после обеда по местному времени отправит туристов к месту назначения — острову Хайнань, сообщил РИА Новости представитель владивостокского филиала авиакомпании.

В пятницу представитель аэропорта Владивостока сообщил, что самолет из Хабаровска вынужденно сел в столице Приморья по техническим причинам. На борту находились 153 пассажира, их распределили по гостиницам. Предварительной причиной вынужденной посадки во Владивостоке самолета стали сбои в работе масляной системы двигателя, сообщили следователи. Началась проверка.

"Туристы вылетают сегодня в 15.40 (08.40 мск) бортом, который за ними специально вылетел из Москвы", — сказал собеседник.