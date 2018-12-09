МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Менеджмент подмосковного аэропорта "Жуковский" участвует в создании новой чартерной авиакомпании WeGo Air, полеты она может начать весной следующего года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с бизнес-планом проекта. Информацию также подтвердили в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Рампорт Аэро".

"Авиакомпания будет специализироваться на международных чартерных рейсах. На первом этапе у нее будет четыре самолета Airbus A321", — рассказал источник.

По его словам, первый рейс запланирован на апрель 2019 года.

Собеседник агентства отметил, что сертификат эксплуатанта был приобретен у другой авиакомпании, однако не уточнил деталей.

"Топ-менеджмент "Рампорт Аэро" принимал участие в работе по созданию авиакомпании", — подтвердили в пресс-службе компании.

Как следует из данных на сайте WeGo Air, базироваться перевозчик будет в "Жуковском". Центральный офис компании будет располагаться в Москве, техническая поддержка будет осуществляться в "Жуковском" и в Латвии. Среди потенциальных направлений указаны популярные курорты России, Европы и Туниса.

Акционеры управляющей компании аэропорта — представители менеджмента "Жуковского" — ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент" (52,5% минус одна акция), председатель совета директоров аэропорта Борис Алешин (22,5% акций), госкорпорация "Ростех" (25% плюс одна акция). Генеральным директором "Жуковского" является Томас Вайшвила, заместителем гендиректора — Евгений Солодилин.

В 2018 году воздушная гавань планирует обслужить 1,2 миллиона пассажиров – это в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Прогноз пассажиропотока в 2019 году – 2 миллиона человек.