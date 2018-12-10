МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Белавия" совершил жесткую посадку в международном аэропорту Борисполь, в результате аварии перекрыта посадочная полоса, сообщает украинское агентство "Главком".

По информации новостного портала "Вести Украины", самолетом, который жестко приземлился в Борисполе, стал лайнер авиакомпании "Белавиа".

"В международном аэропорту Борисполь произошла авария самолета в результате жесткой посадки… В результате аварии полосу закрыли для полетов", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на на слова пассажиров, летевших самолетом авиакомпании МАУ.

Отмечается, что из-за перегрузки других взлетно-посадочных полос аэропорта часть рейсов отправляют в Харьков и Одессу. Кроме того, некоторые рейсы были отменены. По информации агентства, самолеты на подлете к Киеву массово развернулись.

"Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет "Белавиа" сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Белоруссии, и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет", — цитирует портал "Вести Украины" слова директора аэропорта Павла Рябикина.

Директор аэропорта также добавил, что на время ЧП был напряженный период в работе "Борисполя", 11 самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.