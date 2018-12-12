ЯКУТСК, 12 дек /ПРАЙМ/. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку после отмены взлета самолета в аэропорту Нерюнгри в Якутии, сообщает пресс-служба ДВТП.

Во вторник в аэропорту "Нерюнгри" на начальном этапе разбега Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс №4441 по маршруту Нерюнгри – Красноярск, задел хвостовой частью ВПП, командир воздушного судна принял решение о вынужденном прекращении взлета. На борту находились 103 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Выяснением причин инцидента занимается специальная комиссия АК "Якутия".

"В связи с произошедшим Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.