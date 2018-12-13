ТАШКЕНТ, 13 дек /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме, который был нарушен из-за сильного тумана минувшей ночью, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.

С вечера среды из-за тумана были закрыты аэропорты Ташкента и еще трех региональных центров — Ферганы, Ургенча и Нукуса. Видимость на взлетно-посадочной полосе была минимальной, в результате более десяти рейсов были задержаны или перенаправлены в другие города.

"Аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме. Все задержанные вечером и ночью рейсы прибыли", — сказал представитель аэропорта.

Также возобновили свою работу аэропорты Ургенча и Нукуса, воздушная гавань Ферганы остается закрытой. Среднее время задержек составило порядка трех часов, добавил собеседник агентства.

По данным онлайн-табло ташкентского аэропорта, рейсы "Узбекских авиалиний" из Москвы и Стамбула были перенаправлены в Самарканд, из Калининграда — в Навои, из Уфы — в Бухару.