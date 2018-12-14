МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе РЖД Олегу Белозерову включить в состав поездов дальнего следования специальный вагон "для одиноких", чтобы попутчикам, которые хотят общаться, не приходилось искать друг друга и беспокоить других.

"Многие путешествия поездом сопряжены с длительным нахождением в пути, в ходе которого пассажирам часто нечем разнообразить свое свободное время. Для некоторых людей такое путешествие – это шанс узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми и иными другими способами расширить свой кругозор. Но очень часто попутчики не стремятся к какому-либо диалогу и не желают поддерживать беседу", — пишет Власов в письме главе РЖД, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Политик считает необходимым сделать так, чтобы людям, которые желают общаться между собой, не приходилось искать друг друга и беспокоить тех, кто не желает вести беседу.

"Учитывая, что представленные новые плацкартные вагоны собирают столько восторженных отзывов, не сомневаюсь, что комфортная обстановка будет способствовать общению людей друг с другом. Поэтому со своей стороны считаю целесообразным создание в составе поездов дальнего следования специального вагона "для одиноких" людей", — предложил депутат.

Власов попросил главу РЖД дать оценку этой инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации.