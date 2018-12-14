МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Двоих пьяных мужчин сняли с готовившихся к вылету самолетов Хабаровск-Новосибирск и Хабаровск-Красноярск, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она пояснила, что в полицию с интервалом в один час поступили сообщения от руководителей полетов о том, что на борту готовящихся к вылету самолетов Хабаровск-Новосибирск и Хабаровск-Красноярск находятся нетрезвые граждане, нарушающие общественный порядок. Мужчины были сняты с рейсов и доставлены в дежурную часть, медицинское освидетельствование подтвердило опьянение.

"Привлечены к административной ответственности 54-летний житель Новосибирска и 27-летний житель Хабаровского края", — цитирует Волк сайт управления на транспорте МВД РФ по ДФО.