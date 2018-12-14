МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Власти Якутии намерены в 2019 году выделить субсидии для поддержки республиканской авиакомпании "Якутия", сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Мы будем поддерживать авиакомпанию "Якутия". Говорить о привлечении каких-то инвесторов сейчас рановато. Мы должны провести сейчас санацию компании в целом, сделать ее более эффективной, сократить неэффективные расходы – таких, к сожалению, достаточно много, и, конечно, будем вести речь о субсидировании нашей авиакомпании, потому что она несет большую социальную миссию", — сказал Николаев журналистам.

"Мы уже приняли ряд решений по льготному кредитованию за счет республиканских институтов развития, а со следующего года намерены принимать решения о субсидировании", — добавил глава Якутии.

Росавиация запретила авиакомпании "Якутия" осуществлять международные перевозки с 5 ноября до устранения выявленных недостатков. Перевозчик сообщил, что принял план по их устранению. Основанием для введения ограничения стали нарушения, в числе которых недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания, неустраненные неисправности в самолетах.

Авиакомпания "Якутия" выполняет полеты по всем направлениям региона. Летный и технический персонал авиапредприятия имеет уникальный опыт освоения новых типов воздушных судов в условиях экстремально низких температур Якутии, Крайнего Севера и регионов Дальнего Востока.