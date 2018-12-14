ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек /ПРАЙМ/, Ольга Ерачина. Несколько десятков рейсов задерживаются на прилет и вылет из-за тумана в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово", сообщает онлайн-табло аэровокзала.

Помимо этого, часть рейсов отменена.

"Туман все так же над аэродромом. При этом с 21.00 до 22.00 часов (с 19.00 до 20.00 мск) приземлились два рейса. Один – из Москвы, другой – из Сочи. Также только что приземлился рейс из Тбилиси в связи с улучшениями погодными", — сказал РИА Новости в пятницу представитель аэропорта.

Он пояснил, что периодически туман немного рассеивается, и в эти периоды аэропорт начинает принимать рейсы. Так, четыре рейса также удалось принять днем. В целом, по его словам, туман наблюдается в пятницу весь день, начиная с 10.00 (8.00 мск). Некоторые рейсы переносятся, другие – отменяются или задерживаются. Самолеты уходят на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь, Челябинск, Уфу.

По словам собеседника агентства, представители авиакомпаний работают с пассажирами. Им предоставляют все необходимые услуги — горячее питание, напитки, гостиницы.