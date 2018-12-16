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МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора" готова предоставить два борта, чтобы вывезти российских туристов с острова Хайнань, сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Сегодня провели экстренное совещание по застрявшим туристам на острове Хайнань в Китае. Решение есть. Авиакомпания "Аврора" готова предоставить 2 борта, сейчас заключаем договоры на перевозку", — написал он в Instagram.

По его словам, получением разрешения на посадку самолетов в Китае занимается МИД.

Губернатор добавил, что в воскресенье в Китай также вылетает представитель Ростуризма по региону, чтобы собрать точные данные по количеству туристов из Хабаровского края.

Ранее управление по туризму края сообщало, что на Хайнане находятся порядка 160 жителей региона.

В Хабаровском аэропорту РИА Новости сообщили, что днем в Хабаровск в 14.15 (07.15 мск) воскресенья прибудет рейс авиакомпании "ИрАэро" из Москвы, он привезет часть хабаровских туристов, вывезенных из Китая.

Авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора. Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.