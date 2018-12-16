ХАБАРОВСК, 16 дек — ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "ИрАэро", на котором прилетели часть хабаровских туристов с китайского острова Хайнань, прибыл из Москвы в Хабаровск, сообщили РИА Новости в аэропорту.

"Самолет прибыл из Москвы в воскресенье в 13.58 (6.58 мск). На нем прилетела часть туристов, которые не могли вылететь из Хайкоу", — сказал представитель аэропорта.

Ранее управление по туризму края сообщало, что на Хайнане находятся порядка 160 жителей региона. Губернатор региона Сергей Фургал на своей странице в Instagram сообщил, что власти договариваются с авиакомпанией "Аврора" о вывозе туристов в Хабаровск.

Авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора. Первые 373 человека из Татарстана и нескольких близлежащих регионов, ожидавшие вылета с 8 декабря, прилетели в Казань 11 декабря. Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.