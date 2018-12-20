МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. На новогоднем празднике "Дне пассажира", который проводит международный аэропорт Шереметьево 20 декабря, выступит театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, сообщили в пресс-службе проекта.

В этот день зрители смогут насладиться попурри из прекрасного балета Сергея Прокофьева "Золушка" в исполнении артистов. В программе праздника — выступления детского театра танца и хореографического ансамбля, а также пройдет дегустация национальных блюд.

В этот день в аэропорту будут работать игровая площадка и фотозона, а магазины и кафе аэропорта подготовят для пассажиров свои сюрпризы.

В паузах между выступлениями творческих коллективов среди пассажиров будут разыгрываться подарки. Кроме того, каждый желающий сможет бесплатно получить новогоднюю открытку от "Почты России" и отправить ее в любую точку страны и мира. В этот же день "Почта России" организует сбор и отправку писем Деду Морозу в его резиденцию в Великом Устюге.

Начнется праздник в 15.00 на главной сцене терминала В.