САМАРА, 20 дек /ПРАЙМ/. Рейс "ИрАэро" с очередной группой туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за проблем в расчетах туроператора "Жемчужная река" с авиакомпанией, прибыл из китайского Хайкоу в Самару, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Курумоч.

Ранее директор "Турпомощи" Александр Осауленко сообщал РИА Новости, что ассоциация планирует завершить в среду вывоз всех туристов с китайского острова Хайнань рейсом, который должен был забрать 270 человек. Согласно данным, размещенным на сайте "Турпомощи", последний эвакуационный рейс запланирован по маршруту Хайкоу — Самара c дальнейшим перелетом до Москвы.

"Прибыл в 01.26 20 декабря 2018 года (00.26 мск)", — указано на онлайн-табло аэропорта.

По информации "Турмопощи", на борту, в том числе, находятся туристы из Уфы и Казани, которым компанией "Жемчужная река" предложен бесплатный трансфер из самарского аэропорта до города назначения, указанного в туристической путевке.

Согласно данным, размещенным на онлайн-табло аэропорта Домодедово, в Москву рейс прибудет в 03.45 20 декабря.

Авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже перевозчик согласился за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора. Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.

Ранее Росавиация сообщила, что "Жемчужная река" продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны туроператора.