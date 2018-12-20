МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Полки в новых плацкартных вагонах могут стать длиннее, сообщила заместитель генерального директора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочерняя структура РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Марина Жегулина.

РЖД недавно представили полномасштабный макет обновлённого интерьера плацкартного вагона. Представители РЖД и ФПК говорили, что с производителем обсуждается создание и полностью нового плацкарта.

"В новом варианте вагона мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе некоторые концепции учитывают увеличенную длину полки", — сообщила Жегулина в четверг, выступая на Транспортном лектории на Рижском вокзале.

Начальник технико-технологической службы "Вагонреммаша" (разработчик концепта) Иван Харин сообщал журналистам в ноябре, что полки обновлённого плацкарта немного длиннее и шире предшественника. По его словам, в среднем на 20-25 миллиметров шире и на 30-35 миллиметров длиннее.

Норматив длины плацкартной полки, говорил Харин, составляет 166,5 сантиметра, и эти параметры в обновлённом плацкарте выдерживаются.