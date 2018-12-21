МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Прокуратура в Японии выдала ордер на повторный арест бывшего председателя совета директоров автомобильной компании Nissan и главы ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона, которому предъявлены новые обвинения, передает агентство Киодо.

Сообщается, что на этот раз экс-руководитель альянса обвиняется в "нарушении доверия".

Ранее суд в Японии отклонил просьбу прокуратуры продлить срок предварительного задержания Карлоса Гона, арестованного по подозрению в финансовых нарушениях, который истекал в четверг, 19 декабря. Однако в этот день обвиняемый так и не вышел из камеры.

Руководитель альянса Nissan, Renault и Mitsubishi Карлос Гон был арестован 19 ноября по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Японская прокуратура заявила, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).