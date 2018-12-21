ЛОНДОН, 21 дек /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Лондонский аэропорт Гатвик возобновил отправку и прием самолетов после очередного прекращения полетов в пятницу вечером, сообщил журналистам представитель аэропорта.

Работа Гатвика была приостановлена из-за беспилотников более чем на сутки и возобновилась только утром в пятницу. К концу дня полеты вновь временно прекращались.

"Полеты в Гатвике возобновлены после того, как поступили сообщения о беспилотном аппарате в районе аэропорта. На время изучения ситуации полеты приостанавливались в качестве предупредительной меры… Военные предприняли определенные шаги и заявили нам о безопасности открытия летного поля", — говорится в заявлении представителя аэропорта.

Личность оператора появляющегося над аэропортом беспилотника до сих пор не установлена, однако, как отмечало ранее руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной (дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть ВПП). По утверждению полиции Сассекса, инцидент, нарушивший планы более сотни тысяч человек, с терроризмом не связан.