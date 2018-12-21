ДУБАЙ, 21 дек /ПРАЙМ/. Бюджетная авиакомпания из Саудовской Аравии Flyadeal заключила сделку с Boeing на поставку 30 самолетов нового поколения 737 MAX, говорится в выпущенном пятницу пресс-релизе авиакомпании.

По условиям соглашения, Flyadeal, которая является дочерней авиакомпанией государственной Saudi Arabian Airlines, имеет возможность увеличить заказ до 50 самолетов.

"Бюджетные авиакомпании продолжат свой быстрый рост, и увеличение флота самолетов хорошо сочетается с целью Flyadeal нарастить свое присутствие на внутреннем рынке и выйти на новые рынки за пределами Саудовской Аравии", — приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании Saudi Arabian Airlines Салеха аль-Джасера.

Сейчас Flyadeal имеет воздушный флот из восьми самолетов Airbus A320, однако авиакомпания сделала выбор в пользу Boeing 737 MAX для будущего развития, отмечается в пресс-релизе.

Свой первый рейс базирующаяся в Джидде авиакомпания Flyadeal совершила в сентябре 2017 года.