МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" предупреждает о сдвиге на более раннее время расписания ряда своих рейсов из аэропорта "Шереметьево" утром 22 декабря из-за неблагоприятного прогноза погоды.

"В связи с неблагоприятным метеопрогнозом изменяется время вылета рейсов с 6 до 9 часов утра", — говорится в сообщении компании.

Речь идет о рейсах SU1138 — время вылета 5.15 мск вместо 6.20, SU1284 — 5.25 вместо 6.30, SU1000 — 5.30 вместо 6.35, SU1246 — 5.55 вместо 7.00, SU1270 — 5.50 вместо 6.55, SU1158 — 6.25 вместо 7.30, SU1636 — 6.30 вместо 7.35, SU1640 — 6.55 вместо 8.00, SU1514 — 7.30 вместо 8.35, SU1498 — 7.35 вместо 8.40, а также SU1210 — 7.45 вместо 8.50 мск.

По данным синоптиков, в Москве и Подмосковье 22 декабря будет облачно, ожидается снег, метель и гололедица, температура может достичь минус 4 градусов.