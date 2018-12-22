ХАБАРОВСК, 22 дек /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Аврора" с последней группой туристов оператора "Жемчужная река" с китайского Хайнаня прибыл в Хабаровск, сообщили РИА Новости в аэропорту.

Ранее сообщалось, что "Аврора" вывезет из Хайкоу (Хайнань) 122 хабаровчан и сотрудницу краевого управления по туризму, которую отправили на остров для помощи путешественникам. Самолёт летел с посадкой во Владивостоке.

"Самолёт совершил посадку в Хабаровске в 6.45 субботы (23.45 пятницы мск)", — рассказал представитель аэропорта.

Авиакомпания "Ираэро" ранее приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью "Жемчужной реки". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора. Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих "Жемчужной реке", из реестра туроператоров.

Росавиация сообщала, что "Жемчужная река" продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны туроператора.