БЕЛГРАД, 22 дек /ПРАЙМ/. Белградский аэропорт "Никола Тесла", один из крупнейших на Балканах, переходит в субботу в управление французской компании Vinci Airports по договору о 25-летней концессии, сообщило правительство Сербии.

"Общая стоимость сделки составляет 1,46 миллиарда евро и представляет собой первую концессию такой высокой стоимости, когда-либо осуществленную в Республике Сербии", — говорится в сообщении.

Концессионер в пятницу заплатил единовременный взнос в 501 миллион евро в соответствии с договором, подписанным 22 марта. Официально передача имущества пройдет в полночь (2.00 мск). Государство останется собственником аэропорта.

Vinci Airports в первые пять лет должна провести ремонт и реконструкцию взлетно-посадочной полосы, реконструировать старые и построить новые рулежные дорожки, модернизировать другие элементы летного поля, терминалы и прочие объекты.

Концессионер планирует превратить белградский аэропорт в региональный хаб и за период действия соглашения втрое увеличить оборот пассажиров.

За первые три квартала 2018 года, по официальным данным, аэропорт "Никола Тесла" обслужил 4,401 миллиона человек, что на 6% выше показателя 2017 года. Ожидается, что по итогам 2018 года число пассажиров составит рекордные 5,8-6 миллионов.

Всего интерес к белградскому аэропорту проявляли свыше 30 компаний и консорциумов, в том числе VTB Capital Infrastructure Holdings (кипрская "дочка" "ВТБ Капитала").

Vinci Airports имеет 12 тысяч занятых, является глобальным оператором, управляющим 45 аэропортами в 12 странах мира (с учетом Сербии). В 2017 году через аэропорты компании прошли 180 миллионов пассажиров, а ее выручка составила 1,4 миллиарда евро.