МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает почти 900 тысяч пикапов F-150 и Super Duty в Северной Америке из-за проблем с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателей, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на заявление компании.

По данным телеканала, будут отозваны более 410 тысяч в США и около 464 тысяч в Канаде. Среди отозванных моделей будут пикапы F-150 2015-2019 и пикапы модели Super Duty 2017-2019 годов.

Как сообщает телеканал, вода и загрязняющие вещества могут попасть в кабельный соединитель и привести к коррозии и поломке кабеля. В свою очередь, это могло привести к неисправности нагревателя. Опасность может возникнуть, лишь когда автомобиль припаркован и кабель нагревателя блока цилиндров вставлен в розетку. Этот кабель присоединяется к удлинителю, тянущемуся из гаража или дома. Компании стало о трех случаях возгорания.

В конце октября компания отозвала около 1,5 миллиона автомобилей из-за риска неполадок с мотором.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.