МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Полиция Сассекса объявила о задержании двух подозреваемых, предположительно причастных к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта "Гатвик".

"Гатвик" в течение двух последних дней работал с перебоями из-за появления беспилотников. Инцидент нарушил планы более сотни тысяч человек.

"В рамках проводимого расследования в связи с преступным применением беспилотников, серьезно нарушивших воздушное сообщение в аэропорту "Гатвик", полиция Сассекса задержала двух человек после 10 вечера (01.00 по мск субботы) 21 декабря", — говорится в заявлении полиции.

В аэропорту сохраняются повышенные меры безопасности.