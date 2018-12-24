ВОРОНЕЖ, 24 дек /ПРАЙМ/. Реализация проекта по созданию легкого метро в Воронеже оценивается в 40-70 миллиардов рублей, сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Александр Гусев.

В Воронеже с 2009 года не ходят трамваи и мало троллейбусных маршрутов, большинство автобусных маршрутов являются частными. Исправность подвижного состава и качество обслуживания пассажиров вызывают недовольство руководства области и простых жителей. Несколько лет назад предпринималась попытка пустить по Воронежу городскую электричку, также обсуждались варианты появления рельсовых автобусов в городе.

Вопросы строительства метро также поднимались при обсуждении проектов по улучшению городской среды в Воронеже с участием специалистов из Японии. В частности, мэрия города информировала, что реализация российско-японского проекта по созданию легкого метро в Воронеже потребует около 35 миллиардов рублей при сроке окупаемости 15 лет. Осенью Гусев сообщил журналистам, что строительство легкого метро может начаться в течение ближайших трех лет.

"С высокой долей вероятности проект будет реализован. Просто дело в сроках. Нам бы хотелось начать это как можно быстрее", — сказал в понедельник Гусев.

По его словам, японская сторона подключилась к проекту в качестве консультантов, и в середине января японская компания рассмотрит "правильность решений — и градостроительных, и технических".

"Решения о финансировании этого проекта без поддержки из федерального бюджета, наверное, не предвидится, потому что, если даже мы пойдем (путем) частно-государственного партнерства только на уровне инвестор — регион, — вряд ли мы сможем обеспечить инвестору необходимую долю софинансирования в связи с тем, что он в этот проект включился. Суммы большие, по разным оценкам, — от 40 до 70 миллиардов рублей", — сказал Гусев.

Также губернатор отметил, что теперь вопросы создания метро в Воронеже — "в зоне внимания правительства Российской Федерации".

"Дело не в технических решениях, не в градостроительных проблемах, дело в финансировании. Как только мы найдем схему финансирования, многое сразу начнет решаться гораздо быстрее. Очень надеюсь на то, что это произойдет в разумной перспективе", — добавил Гусев.