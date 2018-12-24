ВОРОНЕЖ, 24 дек /ПРАЙМ/. Крупная китайская компания готова привлечь средства китайских банков для строительства легкого метро в Воронеже, сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Александр Гусев.

Вопросы строительства метро поднимались при обсуждении проектов по улучшению городской среды в Воронеже с участием специалистов из Японии.

По словам Гусева, вопросы создания метро в Воронеже теперь находятся "в зоне внимания правительства Российской Федерации". Как пояснил губернатор, реализация проекта потребует от 40 до 70 миллиардов рублей инвестиций, и вопрос финансирования — главный. К проекту в качестве консультантов подключилась Япония, и в середине января японская компания рассмотрит "правильность решений — и градостроительных, и технических".

"У нас есть предложение от китайской стороны. Есть крупная китайская компания, которая готова за средства китайских банков построить (метро), но это средства возвратные — с нашей стороны. Они не сказали, что они готовы построить и эксплуатировать, возвращая затем вложенные ресурсы, поэтому пока мы им сказали откровенно, что мы ведем переговоры с коллегами из Японии. И, как только мы поймем перспективы взаимодействия, или бесперспективность взаимодействия, мы к вам вернемся", — сказал губернатор.

В Воронеже с 2009 года не ходят трамваи и мало троллейбусных маршрутов, большинство автобусных маршрутов являются частными. Исправность подвижного состава и качество обслуживания пассажиров вызывают недовольство руководства области и простых жителей. Несколько лет назад предпринималась попытка пустить по Воронежу городскую электричку, также обсуждались варианты появления рельсовых автобусов в городе.