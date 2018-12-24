МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Стоимость опытно конструкторских работ (ОКР) по модернизации пассажирского самолета Ил-114 (Шифр Ил-114-300) в рамках реализации проекта по разработке и организации его серийного производства составит 13,5 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно документам, Объединенная строительная корпорация (ОАК) заключает дополнительное соглашение к договору с ПАО "Ил" по модернизации лайнера, который предусматривает увеличение стоимости работ почти на 2,3 миллиарда рублей. "Стороны договорились определить предельную ориентировочную цену работ по договору в размере 13 529 139 999 … рублей, НДС не облагается", — говорится в документе.

Эти изменения связаны с дополнением технического задания, изменением ведомости исполнения, увеличением объема выполняемых ОКР. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 30 июня 2023 года, поясняется в материалах.

Согласно данным на портале госзакупок, ОАК в конце 2017 года собиралась заключить с компанией "Ил" контракт по модернизации лайнера стоимостью 10,791 миллиарда рублей. Однако в начале текущего года был заключен договор, цена которого увеличилась на 456 миллионов рублей и составила 11,247 миллиарда рублей.

Кроме того, корпорация собирается заключить с "Ил" контракт на разработку и создание до конца ноября 2022 года комплексной системы сервисного обслуживания самолетов типа Ил-114 в рамках реализации проекта по разработке и организации их серийного производства. Стоимость – 2,5 миллиарда рублей.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Производство самолета будет осуществляться на отечественных авиапредприятиях. Экипаж самолета состоит из командира и второго пилота. Для успешного выполнения экипажем своих обязанностей на Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО. Вся пилотажно-навигационная информация и сведения о работе самолетных систем отображаются на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях. Серийное производство таких самолетов планируется начать в 2021 году.