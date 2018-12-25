МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Экспертиза РЖД выдала положительное решение по 9-му и 10-му этапам проектирования ВСМ Москва-Казань, сообщает компания.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что скептически относится к строительству этой ВСМ и не видит в нем экономического смысла.

"Экспертиза ОАО "РЖД" выдала положительное решение по 9-му и 10-му этапам проектирования ВСМ Москва — Казань. Эти этапы включают в себя подготовку территории и комплекс работ по строительству железной дороги и сопутствующих объектов на участке от станции Аэропорт в Нижнем Новгороде до станции Чебоксары", — говорится в сообщении РЖД.

Генеральной проектной организацией является консорциум ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd (ООО "Китаи?ская инженерная железнодорожная корпорация "Эр Юань"), всего же в разработке принимало участие более 40 научных, исследовательских и инженерных организаций.

Эксплуатационная длина участка составит 232,5 километра. Запланированы и будут проведены работы, связанные с сохранением, выявлением объектов культурного и исторического наследия.

Принят план по целому комплексу мер, в список которых входит проведение археологических исследовании? на наличие древних захоронении? в пределах полосы отвода, выполнение натурного исследования зон охраны памятников по объектам культурного наследия в пределах хода трассы, отмечают в РЖД.