ВОРОНЕЖ, 26 дек /ПРАЙМ/. Сильная метель не позволила аэропорту Белгорода с утра вторника принимать и отправлять самолеты, сообщил во вторник РИА Новости представитель аэропорта.

Сильная метель началась в Белгороде утром во вторник, из-за чего были отменены рейсы из московских аэропортов Шереметьево и Внуково, а также обратные рейсы. Сейчас в аэропорту мокрый снег и дымка, вертикальная видимость — до 110 метров.

"Сегодня к нам и от нас с утра ничего не летало. Ближайший рейс может вылететь в Белгород из Москвы в 1.10 мск (в среду – ред.)", — сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, вылет в Белгород рейсов компании "ЮТэйр" в 18.10 мск и 22.10 мск 25 декабря перенесен на 1.30 мск 26 декабря из-за метеоусловий.