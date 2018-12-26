ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек /ПРАЙМ/. Циклон, во власти которого второй день находится Камчатка, нарушил воздушное сообщение полуострова с другими регионами, главный аэропорт края закрыт из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник к берегам Камчатки подошел циклон, который принес на полуостров сильные снег и ветер, а также существенное потепление. Из-за непогоды в Петропавловске-Камчатском уже второй день не учатся школьники. Дорожные и коммунальные службы города переведены в режим "повышенная готовность". В горных районах полуострова объявлена лавинная опасность.

"Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы, летевшие на полуостров из Москвы и Владивостока, пережидают непогоду на запасном аэродроме в Хабаровске. Самолет, который должен был выполнить рейс из Хабаровска на Камчатку, в воздух еще не поднимался.

"Также задерживаются рейсы местных авиалиний в Тигиль, Палану и Тиличики. Если погодные условия не станут хуже, воздушные ворота Камчатки будут открыты в 14.00 (5.00 мск)", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного строительства края Владимира Каюмова.