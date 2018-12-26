ТОКИО/МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. КНДР и Южная Корея провели в среду символическую церемонию соединения своих железных дорог.

Как сообщило южное министерство национального объединения, церемония состоялась на станции Пханмун близ северокорейского Кэсона с участием высокопоставленных представителей сторон.

Для участия в ней около сотни гостей из Южной Кореи, включая министра объединения Чо Мён Гюна, прибыли на поезде в Пханмун через военно-демаркационную линию. Среди них также члены разделенных семей, парламентарии и студенты.

Сообщалось, что с северокорейской стороны участие примут председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек, а также представители правительственных кругов обеих стран.

Поскольку проект соединения железных дорог КНДР и Южной Кореи предусматривает их выход на Транссиб, в церемонии также участвовал заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, а также его коллеги из Китая и Монголии.

Позже правительство Южной Кореи проведет дополнительные выездные инспекции дорог и разработает проект дальнейших работ по соединению. Фактическое строительство будет зависеть от прогресса в денуклеаризации на Корейском полуострове и с учетом международных санкций против КНДР.

Договоренность о воссоединении железных дорог в Корее была достигнута на саммите Севера и Юга в сентябре этого года в Пхеньяне. Ранее в декабре Южная Корея и КНДР завершили совместное обследование состояния северокорейских железных дорог для транспортных проектов, в том числе по выходу на Транссиб. Эксперты обследовали в общей сложности 2,6 тысячи километров железнодорожных путей на восточном и западном побережье КНДР, в том числе, до станции Туманган у границы с Россией.

США, которые связаны союзническими обязательствами с Южной Кореей в области обороны и безопасности, сначала воспротивились проекту обследования путей в КНДР под предлогом действия против этой страны санкций. Однако руководству Республики Корея удалось уговорить Вашингтон с помощью обещания подробно консультироваться по мере осуществления проекта со всеми заинтересованными сторонами.