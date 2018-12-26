БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек /ПРАЙМ/. Борт авиакомпании "Якутия", который по расписанию должен был в среду утром вылететь из Якутска в Благовещенск, задержан на 11 часов, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Благовещенска.

Вылет рейса по графику был запланирован на 11:30 (5.30 мск).

"Задержан до 22.40 (16.40 мск)",- сообщается на табло.

"Рейс задержан по решению авиаперевозчика. Несмотря на погодные условия, аэропорт Благовещенска работает в штатном режиме, пассажиры и самолеты обслуживаются в соответствии с регламентом", — сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.