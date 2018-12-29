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МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Аэропорт Ганновера в Германии приостановил работу после того, как неизвестный пытался проникнуть на его территорию на автомобиле, сообщает полиция Ганновера в Twitter.

Уточняется, что инцидент произошел приблизительно в 15.40 по местному времени (17.40 мск). Неизвестный на автомобиле протаранил ворота и пытался проехать на перрон аэродрома.

Отмечается, что полиции удалось остановить автомобиль, сидевший за рулем мужчина был задержан. В настоящий момент ведется расследование инцидента.

Как сообщает газета Welt, у автомобиля были польские номера. По информации издания, сейчас аэропорт Ганновера закрыт, приостановлены как прием, так и отправление рейсов.