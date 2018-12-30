КРАСНОЯРСК, 30 дек — ПРАЙМ. Четыре человека погибли в Улан-Удэ при крушении частного вертолета, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в районе Верхней Березовки потерпел крушение вертолет, возгорание на месте крушения потушено.

"Информация подтверждается. Погибли четыре человека", — сказал собеседник агентства.

В данный момент на месте работают следственная оперативная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура и оперативная группа ЦУКС МЧС России по Бурятии. Причины происшествия выясняются.