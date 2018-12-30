КРАСНОЯРСК, 30 дек — ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета и гибели четырех человек в Улан-Удэ, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в районе Верхней Березовки потерпел крушение вертолет, погибли четыре человека. Возгорание на месте ЧП потушили

"В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту авиационной катастрофы вертолета AgustaWestland AW119 Koala", — говорится в сообщении следствия.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц.

На месте происшествия проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.