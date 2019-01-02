МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Открытие авиасообщения между Крымом и Сирией, развитие образовательных, экономических и туристических связей обсудят с сирийской делегацией на Ялтинском форуме в апреле 2019 года, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

"Нас интересуют прямые торговые отношения с Сирией и прямые транспортные связи. Для этих целей мы договорились открыть в Крыму и уже зарегистрировали совместный крымско-сирийский торговый дом. Сейчас формируется крымско-сирийская судоходная компании на базе той судоходной компании, которая занималась керченской переправой и перевозила грузы через Керченский пролив, когда не было моста. Сейчас ее нагрузки значительно снизились, потому что основной транспортный поток теперь идет по мосту", — сказал Мурадов.

По словам вице-премьера республики, "сегодня у компании имеются возможности для работы на новых направлениях, прежде всего на сирийском, которое стало для нас приоритетным по объективным причинам".

Как отметил Мурадов, на прошлом Ялтинском форуме были подписаны первые документы о сотрудничестве с Сирией, в том числе протокол о намерениях с сирийской провинцией Латакия.

"Нас интересует, в частности, порт Латакия, куда мы могли бы организовать прямую судоходную линию. Кроме того, эта провинция является традиционным туристическим регионом Сирии, который нам интересен с точки зрения обмена опытом в этой сфере", — рассказал Мурадов.

Он отметил наличие обоюдного интереса к широкому гуманитарному сотрудничеству, в том числе, к обучению сирийских студентов в крымских вузах, культурным обменам и общественным связям.

"С сирийскими партнерами обсуждались также вопросы организация авиасообщения. Для Республики Крым эта тема представляет особенный интерес потому, что у нас построен прекрасный аэропорт со всеми возможностями его превращения в крупный международный авиаузел юга России. Из-за нелегитимных, незаконных санкций со стороны западных стран и Украины возможности наших международных воздушных сообщений пока заблокированы", — сообщил постпред.

Ялтинский международный экономический форум — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Республике Крым. В 2019 году он пройдет с 18 по 20 апреля. По информации, полученной от организаторов форума, в нем примут участие три тысячи представителей более чем из 100 стран мира. Статус почетных делегаций на форуме планируется присвоить гостям из Франции и Сирии.

В середине октября крымская делегация посетила Сирию. В рамках визита был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В документах речь шла о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.