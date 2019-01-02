САРАТОВ, 2 янв — ПРАЙМ. Вопрос по обустройству речной инфраструктуры к строящемуся саратовскому аэропорту Гагарин будет решен "в случае целесообразности", заявил РИА Новости заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Балакин.

Ранее председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг заявил, что строящийся аэропорт Гагарин должен быть обустроен речной инфраструктурой в связи с близким расположением к реке Волга. По его словам, Волга является очень активно развивающимся туристическим маршрутом, поэтому "будет очень много пассажиров, которые будут прилетать в Саратов, чтобы сразу сесть на теплоход и начать свой водный круиз". Также о запуске транспортного сообщения с аэропортом по воде заявлял во время визита в Саратовскую область спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"После ввода в эксплуатацию (аэропорта) транспортное сообщение с аэропортом будет осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом. В случае целесообразности обеспечения транспортного сообщения речным транспортом будет принято решение о строительстве причала и автоподъезда от причала до автомобильной дороги Шевыревка – Сабуровка", — сказал собеседник агентства.

Строительство саратовского аэропорта представляет собой совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова, около села Сабуровка. Общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Пропускная способность проектируемого пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь — 25 тысяч квадратных метров. Глава Росавиации Александр Нерадько ранее сообщил, что ввод аэропорта в эксплуатацию намечен на 1 сентября 2019 года.