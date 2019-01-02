МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Отмен и задержек рейсов в московском аэропорту Домодедово из-за погодных условий нет, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Ранее в среду в Москве началась метель с порывистым ветром.

"Видимость в районе достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов — свыше 2,8 тысячи метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет", — заявили в Домодедово.

Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны незначительные технические задержки, отметили в аэропорту.