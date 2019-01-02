МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") согласилась бесплатно перевезти в Магнитогорск и обратно родственников пострадавших и погибших в результате обрушения подъезда жилого дома из-за взрыва бытового газа, сообщили в Росавиации.

Ранее ведомство предложило на безвозмездной основе организовать перевозку пострадавших в результате трагедии и сопровождающих их родственников и близких из Магнитогорска в другие города России. "Аэрофлот" уже заявил, что организует такую перевозку.

"Также согласилась перевезти пострадавших и сопровождающих их родственников авиакомпания "Северный ветер", — сказали в Росавиации.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным МЧС РФ, погибли 28 человек, спасательная операция продолжается.