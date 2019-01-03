МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Американский инвестиционный фонд Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) заключил соглашение о формировании долгосрочного партнерства с американской Altavair AirFinance, специализирующейся на лизинге воздушных судов, в рамках которого KKR обязался инвестировать 1 миллиард долларов, говорится в сообщении фонда.

"KKR и Altavair AirFinance объявили, что заключили соглашение о формировании долгосрочного партнерства для создания ведущей компании с глобальным портфелем арендованных коммерческих самолетов", — сообщается в релизе.

"KKR возьмет на себя обязательство в размере 1 миллиарда долларов в основном из своих кредитных и инфраструктурных фондов… для приобретения коммерческих самолетов в партнерстве с Altavair в течение следующих нескольких лет, и Altavair будет партнером KKR в инвестициях в лизинг воздушных судов", — уточняется в сообщении KKR. В рамках долгосрочного партнерства KKR также приобретет 50%-ную долю Altavair.

Фонд KKR был основан в 1976 году. Его акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Чистая прибыль инвестфонда по результатам первых трёх кварталов предыдущего года выросла в 1,8 раза, до 1,5 миллиардов долларов.