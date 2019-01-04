МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Логистический оператор Gefco ("дочка" РЖД) и испанская логистическая компания Bergе Logistics подписали соглашение о создании совместного предприятия на рынке готовых автомобилей в Испании, говорится в сообщении Gefco.

Стороны получили необходимые разрешения на создание СП от Еврокомиссии, отмечается в релизе. Объединенное предприятие под названием Bergе Gefco начало работу 2 января 2019 года.

Компании объявили о планах создать СП на испанском рынке в июле. Стороны участвуют в нем на паритетных началах. Bergе Gefco предлагает полный спектр логистических услуг для готовых автомобилей, включая транспортировку, хранение, техобслуживание, диагностику и доставку.

Отмечается, что Bergе Gefco располагает площадями более чем в 3 миллиона квадратных метров для хранения до 120 тысяч автомобилей, а также парком из 700 грузовых автомобилей и 100 железнодорожных вагонов. В распоряжении компании также находятся 40 тысяч квадратных метров площадей для технического обслуживания.

"Мы очень рады, что получили "зеленый свет" на начало нашей работы и на подписание соглашения с Gefco. Мы убеждены, что это не только укрепит наше лидерство на испанском рынке логистики готовых автомобилей, но и стимулирует рост сектора с помощью инновационных услуг, основанных на общем опыте обеих компаний", — приводятся в релизе слова главы Bergе Хайме Горбенья (Jaime Gorbena).

Группа Gefco входит в десятку крупнейших логистических операторов в Европе. РЖД владеют 75% уставного капитала компании, остальные — у группы Peugeot-Citroen. Gefco представлена более чем в 150 странах. Bergе Logistics была основана в 1870 году. Является ведущим мультимодальным логистическим оператором в Испании. Помимо испанского рынка, компания также работает в Мексике, Колумбии, Перу и Панаме.