МОСКВА, 5 янв /ПРАЙМ/. Судоходная компания MSC не располагает данными о причиненном ущербе, который мог быть вызван смытым в Северное море с судна Zoe грузом с химикатами, сообщается на сайте компании.

Контейнеровоз Zoe, который под флагом Панамы шел из голландского Антверпена в Бремерхафен, 2 января попал в шторм. Сообщалось, что около 200 контейнеров с игрушками, телевизорами, автозапчастями и другими вещами смыло в Северное море, некоторые вынесло на голландское побережье. В трех контейнерах были органические пероксиды, писали СМИ. Немецкое управление по чрезвычайным ситуациям на море позже заявило, что "за бортом оказался один контейнер с опасным грузом".

"В связи с сообщениями от властей об опасном грузе мы хотим сообщить, что на данный момент нам ничего неизвестно о каком-либо ущербе от смытого груза из контейнеров MSC", — сообщила компания.

Компания отметила, что не распространяется о том, какие грузы находились на борту контейнеровоза, так как "часто такие вопросы конфиденциальны между судоходной линией и ее клиентами".

MSC добавила, что совместно с властями Германии и Нидерландов продолжает очистку побережья и поиск потерявшихся контейнеров, используя специализированное оборудование.

"Специализированное оборудование используется, чтобы ускорить процесс очистки. Например, быстроходные лодки для сбора и буксировки плавающих контейнеров, гидроакустические судна для поиска под водой. Эти судна используют гидравлическую функцию захвата с дистанционным управлением, чтобы поднимать контейнеры", — сообщается в заявлении компании.

Компания сообщает, что операция по очистке в основном проводится на побережье Нидерландов, Германии и Фризских островов, таких как Влиланд, Терсхеллинг, Амеланд и Схирмонниког.

Часть поднятых объектов уже были переданы на переработку и для использования в качестве теплоизоляции. "Ожидается, что все материалы, собранные на островах… будут переданы на материк для хранения и обработки", — отмечает компания.

Zoe — один из крупнейших контейнеровозов в мире. MSC — вторая крупнейшая в мире частная судоходная компания.