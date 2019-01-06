ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв /ПРАЙМ/. Авиаперевозчики, которые будут перевозить пассажиров в открывающийся в январе аэропорт "Рамон" вблизи курортного города Эйлат, освобождаются от уплаты авиасборов, сообщила в воскресенье пресс-служба минтранса Израиля.

Правительство и парламент утвердили постановление министра транспорта и разведки Израэля Каца, предоставляющее авиаперевозчикам освобождение от авиасборов на все исходящие и входящие внутриизраильские и международные рейсы в аэропорту "Рамон" с началом осуществления внутренних тестовых рейсов, уточняется в сообщении ведомства. Такое же право будет предоставлено авиаперевозчикам в аэропорту города Хайфы с 1 февраля 2019 года.

Министр транспорта подчеркнул, что освобождение от уплаты авиасборов в двух крупных аэропортах на юге и севере страны призвано стимулировать международную деятельность в сфере авиасообщения и увеличить число туристов, приезжающих в Израиль из-за границы, говорится в сообщении.

"Инициированная минтрансом реформа приведет к снижению дороговизны жизни в Израиле и позволит также израильским путешественникам отправляться в различные пункты назначения по выгодным ценам, без необходимости прибывать в аэропорт "Бен-Гурион", — цитирует пресс-служба министра Израэля Каца.