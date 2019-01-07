МОСКВА, 7 янв /ПРАЙМ/. "Яндекс" провел испытание беспилотного автомобиля в американском Лас-Вегасе за день до стартующей здесь Международной выставки потребительской электроники (CES 2019), сообщила компания.

В конце ноября сообщалось, что "Яндекс" получил лицензию на использование своих беспилотных автомобилей в штате Невада, где расположен Лас-Вегас. Компания отмечала, что впервые осуществит поездки на своем беспилотном автомобиле за пределами России.

В заявлении компании говорится, что автомобиль для демонстрации на выставке был приобретен в одном из местных салонов. Машина была дополнительно оборудована необходимыми датчиками, приборами и программным обеспечением. При испытательных заездах в автомобиле находился лишь один специалист по технике безопасности, который сидел на переднем пассажирском сидении.

Отмечается, что с учетом незащищенных левосторонних поворотов, пешеходов и оживленного движения, беспилотный автомобиль "Яндекс" развивает скорость до 45 миль в час (более 72 километров в час).

Международная выставка CES 2019, ежегодно проходящая в январе в Лас-Вегасе, состоится 8-11 января.

"Яндекс" начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. В феврале 2018 года беспилотный автомобиль "Яндекса" впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне преодолел 789 километров от Москвы до Казани.