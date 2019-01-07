ХЕЛЬСИНКИ, 7 янв /ПРАЙМ/. Не менее 14 рейсов, выполняемых авиакомпанией Finnair, отменены во вторник из-за ожидающегося снегопада, большинство из них местные, следует из сообщения Finavia, управляющей аэропортами Финляндии.

"По состоянию на 22.10 (23.10 мск – ред.) отменены рейсы на вылет в Йоенсуу, Савонлинна, Куопио, Турку, Амстердам (KL1168), Оулу, Брюссель, Тампере, Вааса, Амстердам (KL1170)", — говорится в сообщении Finavaia.

Рейсы в города России на данный момент выполняются по расписанию.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс Oneworld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. В 2017 году перевезла 12 миллионов пассажиров. Маршрутная сеть Finnair объединяет 19 городов в Азии и восемь городов Северной Америки с более чем 100 пунктами назначения в Европе. Finnair выполняет регулярные рейсы в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару и Казань.