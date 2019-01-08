ТОКИО, 8 янв /ПРАЙМ/. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон впервые выступит на заседании суда, которое открылось в Токио.

Заседание суда проходит после того, как было удовлетворено требование адвокатов Гона к прокурорам раскрыть причины продления срока пребывания под стражей их подопечного до 11 января. Это первое появление экс-главы автоконцерна на публике после ареста 19 ноября.

На 14 мест, предоставленных судом для присутствия публики, претендовало 1122 человека, сообщила телекомпания NHK.

Карлос Гон и его правая рука в концерне Грег Келли были арестованы по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.

В конце декабря ожидалось, что его могут отпустить под залог, однако прокуратура провела повторный арест – широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (16,5 миллиона долларов). 31 декабря прокуратура продлила ему срок пребывания под стражей до 11 января. В то же время 25 декабря под залог был освобожден Грег Келли.